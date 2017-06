Tänapäeval paljudes kodudes olev eluruumide planeering põhjustab kassidel stressi

Teadupärast on kassid üksindust armastavad loomad ning avatud plaaniga, ilma vaheseinteta korteris elamine põhjustab neil stressi. Halvasti käituv loom on omakorda probleemiks omanikule, kirjutab Daily Mail.

Tänapäeval on mitmete väiksemate tubade asemel pigem levinud suured ja avatud eluruumid, kus puudub võimalus eraldumiseks. See aga pärsib kassi loomulikku käitumist. Probleem on suurem neis kodudes, kus lemmikloomi on mitu või kass elab koos koeraga.

Loomade käitumise spetsialist Sarah Ellis sõnab, et sellistes kodudes on vähem võimalusi peitumiseks, mis on loomadele samas väga oluline. «Kui inimesed tunnevad end koos elukaaslase ja lastega ühtse suure perena, siis kassid ei loe ennast teiste peres elavate kasside või koertega samasse sotsiaalsesse gruppi kuuluvaks.»

Ellis rõhutab, et kassid on üksindust armastavad loomad ja eelistavad inimestega hoida pigem põgusat sotsiaalset kontakti. «Inimestele meeldib pikema kestusega intensiivne füüsiline kokkupuude, aga paljud lemmikloomad leiavad selle olevat stressirohke.»

Pikemat aega püsiv olukord, kus looma loomupärane käitumine on takistatud, võib põhjustada tal stressi, sellest tulenevalt aga inimese vastu suunatud agressiivset käitumist.

Ka koertel on moodsas maailmas kohanemisel probleeme, millest peaks rohkem rääkima. Väga sageli tuleb peremehe kodust äraolekul ette üksindusahistust. «Inimesed kipuvad teada andma ainult nendest probleemidest, mis neile ebamugavust põhjustavad. Näiteks kui koer on rikkunud diivani, teinud põrandale häda või kui naabrid kaebavad haukumise peale,» ütleb heategevusorganisatsiooni Dog Trust esindaja Rachel Casey.