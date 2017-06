Video: ärevuse all kannatavale hiiglaslikule sisalikule meeldib kallistamine üle kõige

Winston on kuuekilone 121-sentimeetri pikkune argentiina mustavalgekirju sisalik (Salvator merianae), kelle omanikuks sai Sarah 2015. aasta märtsis, kirjutab Daily Mail.

Winstoni minevik on olnud üsna kurb. Esimene omanik ei hoolinud suurt oma lemmikust ning otsustas ta viimaks hüljata. Seejärel võttis looma eest hoolitsemise enda kanda Ann Arbouri linnas tegutsev zooloogiaühing. Aga kui seegi võimalus sisaliku majutamiseks viimaks ära langes, võttis Sarah roomaja endale.

Alguses oli mõlemal kohanemine keeruline. Winston kippus elamises asju lõhkuma ja uuel perenaisel oli vaja aru saada, mis sisalikule meeldib, mis mitte. Kohanemisperiood võttis aega umbes kolm kuud.

«Istusin tema toas puuri juures kaks kuni kolm tundi päevas,» meenutas perenaine. Peale kohanemisperioodi on Winston aga väga muutunud. Sarah hindab, et selle muutuse taga on olnud tema raske töö.

Isegi nüüd kannatab Winston veidi ärevuse all, mis lööb välja siis, kui Sarah kauemaks kui päevaks kodust ära läheb ja looma üksinda jätab. See olukord paneb Winstoni vahel asju lõhkuma.

Muidu on Winston aga tore tegelane, kellel on perenaise sõnul ka mänguline pool. «Ta ei saa asju püüda ega tuua, aga tal on kassitunnel, millega ta mängib. Hetkedel, kui ma ei tunne ennast hästi, istub Winston minu seljas, kuni uinakut teen. Tal on rahustav mõju,» jagub perenaisel Winstoni kohta rohkelt kiidusõnu.

