Teadlased selgitasid välja, kas veelindude kuulmisvõime toimib ka vee all

Teadlaste poolt välja selgitatud teadmine annab võimaluse leida uusi meetodeid merelindude kaitsmiseks tiheda laevaliiklusega vetes, kirjutab Science Daily.

Lõuna-Taani ülikooli teadlasterühm, kuhu kuulusid Kirstin Anderson Hansen, Alyssa Maxwell, Ursula Siebert, Ole Næsbye Larsen and Magnus Wahlberg testis ülikooli merebioloogia uurimisjaamas elava kormorani nimega Loke kuulmisvõimet ning jõudsid järeldusele, et lindude võime vee all helisid kuulda igati loogiline, sest merest leiavad nad suurema osa oma toidust.

«Veealune kuulmine on kormoranidele kasulik, sest nad sõltuvad sellest toitu otsides olukorras, kui vesi ei ole selge või kui linnud elavad Arktika piirkonnas, kus valitseb pikka aega pimedus,» sõnas Kristin Hansen.

Lind suudab vees kuulata heli vahemikus 1 kuni 4 kHz ja sellesse vahemikku jääb kalade, näiteks heeringate tekitatav heli. «Inimtekkelised helid võivad ookeanis elavate loomade elu häirida kuni selle piirini, et nad ei suuda leida toitu ja teineteisega suhelda. See on probleem, mis puudutab aktiivselt hülgeid ja pringleid. Samuti puudutab see ka linde ning peaksime sellest probleemist teadlikumad olema,» sõnas professor Magnus Wahlberg.

Inimtekkelised helid on eelkõige seotud tuuleturbiinide, laevaliikluse, skuutrite ja puurimisplatvormidega.