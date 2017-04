Kuidas käituda, kui majja tuleb neljajalgne laps

Enne loomalapse majja toomist peaksid olema ettevalmistused juba tehtud. Kindlasti tasuks varuda söögi- ja jooginõud, turvaline pesa ja mõned mänguasjad. Kassipoegadele peaks olemas olema ka liivakast, kraapimispuu ja transpordipuur.

Kutsikate puhul tuleks mõelda kaelarihma või trakside, jalutusrihma ning puuri peale. Kui varakult harjutada, on puur koera jaoks pigem turvaline pesa kui ebameeldiv koht. Eelmisest kodust tuleks kaasa võtta mõni tuttava lõhnaga ese, et algus oleks uues kodus lihtsam. Loomalast külastades tuleks jätta sinna näiteks tekike või rätik lõhna kogumiseks.

Kassipojad ja kutsikad peavad saama spetsiaalselt nende jaoks mõeldud toitu, mis erineb täiskasvanute omadest koostiselt, kuivtoidutükikeste suuruselt ja pehmuselt. Kasvava organismi jaoks on suurendatud energia, valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldust. Kutsikate puhul mängib rolli ka eeldatav kasv täiskasvanueas, mis tähendab, et taksikutsikale ja dogikutsikale ei pruugi sama toit sobida.

Et ära hoida kiirest kasvust põhjustatud luustikuprobleeme, on suurt ning väga suurt tõugu kutsikaid toites oluline, et nende toit sisaldaks vähem kaltsiumi ja energiat, kui pisemat kasvu kutsikate oma.

Läbi tuleb mõelda ka reeglid. Kui te ei soovi koera diivanile või voodisse lubada, siis ei tohiks teda ka kutsikana kordagi sinna lasta. Ümber harjutamine on oluliselt keerukam kui algne õpetamine. Sama kehtib ka muude kommete kohta – ärge laske pisikesel kutsikal oma käsi närida või inimese najale hüpata, hiljem on sellest väga raske vabaneda. Samuti tasuks kokku leppida, kuidas toimub uue sõbra toitmine – kes, kui sageli ja millal toitu annab.

Kohandage kodu loomalapsekindlaks. Tõstke kutsika eest kõrgemale kõik, millele te hambajälgi ei soovi ning kassipoja eest tuleks panna peitu esemed, mis ei kannata kukkumist. Kindlasti eemaldage käpa- ja hambaulatusest erinevad ravimid, kemikaalid, juhtmed ja toataimed, mis võivad avastamishimu täis ilmakodanikule ohtlikud olla.

Kui lähete uuele sõbrale järele, ärge tehke seda üksinda. Autos võiks lisaks juhile olla veel keegi, kes vajadusel saab kutsikale või kassipojale toeks olla ning talle kontakti pakkuda. Vastasel juhul võib autosõidust kujuneda traumeeriv sündmus, mis võib tekitada hirmu sõitmise ees kogu eluks.

Esimesed päevad võivad uue pereliikme jaoks olla hirmutavad. Kindlasti soovite väga oma armast karvapalli süles hoida ja temaga mängida, kuid andke talle aega kohanemiseks ärge sundige teda peidukohast välja tulema. Kutsika puhul on sotsialiseerimine ja võimalikult paljude situatsioonidega harjutamine väga oluline, ent kõike tasa ja targu, mitte sundides.

Ärge sundige kutsikat esimestel öödel üksinda magama. Võtke tema puur või pesa magamistuppa, et ta tunnetaks teie lähedust. Järsk eraldatult olemise sundimine võib koeras tekitada üksindusahastust ning iga omaette jätmine on sellisel juhul koera jaoks äärmiselt stressirohke.

Kutsika puhul arvestage, et alguses ei pruugi kõik hädad õigesse kohta tulla. Varuge ajalehti või imavaid kilepõhjaga aluslinu. Väike kutsikas võib pissile tahta iga tunni-paari tagant, nii et olge valmis temaga sageli õues käima või teda õigesse kohta tõstma.

Premeerige sobivas kohas häda tegemist otsekohe, kuid ärge kunagi karistage õnnetusi. Absoluutselt välistatud on looma ninapidi pissiloiku pistmine, kuna nad ei suuda luua seost, et nad on midagi valesti teinud. See on tema jaoks lihtsalt hirmutav ja segane kogemus omanikuga.

Uue pereliikmega tuleks kindlasti minna tervisekontrolli. Kui teie lemmik saabus lemmikloomapassiga, saate sealt vaadata, millal peab ta saama järgmised vaktsiinid. Ärge unustage, et 10-14 päeva enne igat vaktsineerimist peavad koerad-kassid saama ussirohtu.

Kuni kuuenda elukuuni tuleks ussirohtu anda vastavalt kaalule iga kuu ning edaspidi kord kvartalis. Kindlasti kontrollige, kas loomale on paigaldatud mikrokiip või on see vaja talle panna. Veenduge, et kiibinumber on kantud lemmikloomaregistrisse. Kiibinumbri registreerimine on uue omaniku kohustus, kuna registrisse minevad andmed peavad olema aktuaalsed.

Kõige olulisem on siiski varuda uue pereliikme jaoks kuhjaga armastust ja kannatust. Edu, pikka meelt ning head huumorisoont oma imearmsa loomalapse kasvatamisel!