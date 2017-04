Süütuna näiv parasiit võib lemmiklooma elu tõeliseks põrguks teha

Mõne jaoks käivad koer ja kirbud justkui kokku ning suurt ohtu nendes ei nähta. Tegelikult ei ole tegu aga üldse süütu loomakesega – kirp on vaheperemees siseparasiitidele ja võib tekitada kirbuallergiat.

Allergia tekkimise põhjustavad kirbu süljes leiduvad komponendid, mis mõnel loomal tekitavad ülitundlikku reaktsiooni, avaldudes alguses sügeluse ja põletikuna. Seda ignoreerides võib tekkida aha väga erinevaid nahaprobleeme.

Kõige mõistlikum on pigem karta kui kahetseda ehk kirpe tuleks ennetada. Hilisem parasiitidest lahtisaamine võib kujuneda nimelt tõeliseks nuhtluseks.

Et kirpudest hoiduda ja probleeme ennetada, tasub kasutada profülaktilisi meetodeid:

kasutada regulaarselt kirbušampooni

kasutada kirburihma või tilkasid

Mõistlik on kasutada profülaktilisi vahendeid aastaringselt, kuid eriti soosib soe ja niiske suvi kirpude levimist.

Teada tasub ka seda, et igapäevaelus võivad kirbud täiesti märkamatuks jääda. Kui te ei näe oma loomal kirpe, siis see ei tähenda see aga kohe seda, et lemmikul neid pole.

Eriti tähelepanelikud võiksid olla omanikud, kellel on mitu looma, kellest mõned käivad õues ja mõned elavad toas. Šanss, et õues elav või seal aegajalt käiv loom annab parasiidid edasi ka toaelanikule, on väga reaalne.

Allikas: Hallimäe Loomakliinik