Üleskutse: millised Eesti söögikohad on lemmikloomasõbralikud?

Tänapäeva toidukohad on üsna loomasõbralikud – koerad, kes teisi külastajaid ei häiri ning on omaniku järelvalve all, on paljudes kohtades lubatud. Mõnes söögikohas tuuakse lemmikloomale isegi veekauss.

Kas sina oled oma neljajalgse sõbraga mõnes kohvikus söömas käinud? Et teistel koeraomanikel oleks lihtsam, jaga oma kogemusi või soovitusi kommentaariumis või meiliaadressil lemmik@postimees.ee!