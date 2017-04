Levinuim põhjus, miks koer peremehele hambaid näitab

Väga suur osa pererahva vastu suunatud agressiivsusest ja puremisjuhtudest on seotud koera hirmu või tõsise ebakindlusega.

Hirmu suurendab näiteks koera hirmutamine või talle valu tekitamine. Kui koera on varem karistatud, on ta enamasti teadlik, milline on omanik vihasena või enne võimalikku karistamist. Kui koer tajub tulevikus sarnast olukorda, võibki ta enesekaitseks ootamatult rünnata.

Koerad võivad ebakindlust tunda ka siis, kui peremees nõuab asju, mida talle varem õpetatud ei ole. Paljud inimeste vastu agressiivsed koerad on näiteks sellised, kes on võetud vaid seltsikoeraks ja kellele ei ole õpetatud isegi käsklusi «istu», «lama» jne.

See, et koer on koolitamata, ei ole veel agressiivsuse põhjus, kuid probleemseks muutub olukord siis, kui omanik arvab, et koolitamata koer saab tema sõnadest aru. Kui koer ei kuuletu, hakkab omanik tihti koera kondi küljest lahti tirima või lükkab lemmiklooma diivanilt maha. Koer võib sellises olukorras aga ehmatada ja tunda vajadust end kaitsta.

Sellepärast on oluline agressiivsuse vähendamiseks õpetada koerale kooselu lihtsustavaid ja selgeid ülesandeid. Nii mõnigi hambaid näitav koer tõmbub leplikult kõrvale, kui talle on õpetatud, mida ta täpselt tegema peab.

Allikas: T. Kaimio «Koirien käyttäytyminen»