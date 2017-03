Vaata, milline koeratõug sobib sinu tähtkujule

Selleks, et õige koera valimine veidi lihtsam oleks, toome teieni PureWow koostatud juhendi, kus igale tähtkujule on toodud soovitused, milline koeratõug võiks just nende iseloomuga sobida.

Jäär - Saksa lambakoer

Julge, sihikindel ja vankumatu – nii võiks iseloomustada Jäära tähtkujust inimesi ning ka Saksa lambakoeri. Jäära peetakse kõige tugevamaks tähtkujuks ja sama kehtib ka Saksa lambakoera kohta, kes on tähelepanelik, sõnakuulelik ning väga intelligentne. Teie kaks saaksite omavahel imehästi läbi.

Sõnn - Siberi husky

Ilmselt eelistad koera, kes on tugev, energiline ja kohanduks kergesti sinu aktiivse elustiiliga. Sinu ideaalne kaaslane võiks olla husky. Huskyd peavad pingelises olukorras hästi vastu ja nad on äärmiselt kaastundlikud ning hoolivad koerad.

Kaksikud - Weimari linnukoer

Kaksikutel oleks tarvis koera, kes suudaks temaga sammu pidada. Weimari linnukoer on erakordselt väle, intelligentne ja suur suhtleja. Üsna pea oskate teineteist poolelt sõnalt mõista.

Vähk - chihuahua

Vähi ideaalne kaaslane võiks olla sama loominguline ja spontaanne kui Vähk ise. Kuna chichuahua'd on tuntud oma ekstsentrilisuse ja kartmatuse poolest, siis pole ühtegi koera, kes oleks Vähile parem kaaslane. See väike koerake võiks olla su parim sõber ja kaisutaja, kui vajad veidi armastust.

Lõvi - kuldne retriiver

Lõvid on igas seltskonnas hinnatud kaaslased ja seda võib öelda ka kuldse retriiveri kohta. Kuldne retriiver on lojaalne, energiline ja alati väga rõõmus koer – need on kolm omadust, mida Lõvid teistes kõrgelt hindavad.

Neitsi - shiba inu

Neitsit peetakse tihtilugu kõige intelligentsemaks tähtkujuks, seega ei tasu arvata, et Neitsi lepiks päris iga mängukaaslasega. Jaapanist pärit shiba inu oleks oma iseseisvuse ja nutikuse poolest Neitsile hea partner.

Kaalud - Austraalia karjakoer

Kaalud hindavad elus üle kõige tasakaalu ja selles koeratõus peitub võrdses koguses mängulisust ning tõsidust. Austraalia karjakoer on sulle hea kaaslane siis, kui tahad mängida ja ka siis, kui tahad lihtsalt kedagi kallistada.

Skorpion - labradori retriiver

Skorpionid ja ka labradorid hindavad üle kõige lojaalsust. Kuigi Skorpion ei taha alati oma emotsioone välja näidata, tajuvad labradorid ka kõige väiksemaid meeleolu kõikumisi ning võivad omanikku üllatada ootamatult lahke ja ilase «musiga».

Ambur - hagijas

Kas otsid oma järgmise seikluse jaoks kaaslast? Hagijal on alati nina mullas, et otsida põnevaid lõhnu ja samasugune huvi uue ning huvitava vastu iseloomustab ka Amburit. Teid kahte ootavad ees põnevad seiklused ja kui peaksid oma rajalt eksima, siis hagijas aitab sul taas õige suuna leida.

Kaljukits - tšau-tšau

Tšau-tšau on mõtlik ja väärikas koer, kes vahel võib jätta veidi eemalviibiva mulje, ent Kaljukitse see ei häiri. Kaljukitsel pole palju lähedasi sõpru, aga kui annad sellele koerale võimaluse, siis saad omale terveks eluks hea semu.

Veevalaja - West highlandi terjer

Veevalaja ei tea, mida kujutab endast igavus, mistõttu on see särtsakas koer talle ideaalne kaaslane. See koer on mänguline ja väga seltskondlik, tal on vaja omanikku, kes oleks valmis mängima ning lõbutsema.

Kalad - Prantsuse buldog

Kalad on täis üllatusi ja sama kehtib ka Prantsuse buldogi kohta. Sellel väiksel koeral on suur iseloom ja ta hoolitseb alati selle eest, et teda ümbritsevatel inimestel oleks naeratus näol.