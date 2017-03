Mehe uus parim sõber? Üha enam mehi eelistab kasse koertele

Suurbritannia lemmikloomatoite tootev ettevõtte viis läbi uuringu, millest selgus, et kasside osakaal kodudes on jõudsalt kasvanud ja arvatakse, et põhjuseks on meeste suurenenud huvi kasside vastu. Võimalik, et mehed võtavad eeskuju sellistelt kuulsustelt nagu Russell Brand ja Ed Sheeran, kes on uhked kassiomanikud, kirjutab Telegraph.

Uuring näitas, et 17 protsendil Suurbritannia meestest on kass. 2016. aastal oli kass 13 protsendil meestest. Kassiomanik Hugh Wigmore sõnas, et talle meeldivad kassid, kuna ta leiab, et tal on kassidega palju ühist. «Ma saan oma kassiga väga hästi läbi ja kindlasti soovitaks ka teistel meestel kassi võtta. Minu kass Nigel on lihtsalt fantastiline kaaslane,» rääkis mees.

Sam Sahota otsustas aga ühe kassi asemel võtta korraga kolm tükki, kuna juhtus nii, et kolm õnnetut kassipoega olid hüljatud prügikasti. «Ma olen alati olnud pigem koerainimene, aga kui mu kolleeg leidis prügikastist karbi seest kolm kassipoega, oli mu esimene mõte, et ma pean nad päästma,» rääkis mees. Kuigi loomaarsti sõnul oli kassipoegade tervis üsna vilets ja ta polnud kindel, kas nad on suutelised taastuma, ei andnud Sahota alla ja hoolitses kolme kiisu eest. Esialgu pidi ta kassidele väga palju aega pühendama, et nad elama jääksid, kuid nüüd võib ta kinnitada, et kassid vajavad palju vähem hoolt kui näiteks koerad. «Kassid ei vaja nii palju tähelepanu kui koerad, aga kui kass pöörab sinule tähelepanu, siis võid kindel olla, et ta ei teeskle. Nad valivad ise, kellega suhelda tahavad,» ütles Sahota.

Uuring viidi läbi 8000 Suurbritannia majapidamises.