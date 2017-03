Mehed päästsid pardipojad raudteerööbastelt hetk enne rongi tulekut

«Teatud kellaaegadel pidime oma asjad kokku koguma ja rööbastest eemale minema, et rong saaks läbi sõita,» rääkis Fox. Ükskord, kui nad olid just oma asjad kokku pannud ja valmistusid rööbastest eemalduma, kuulsid nad pisikeste pardipoegade häält. Lähemal uurimisel selgus, et rööbaste vahel oli tõesti paar pardipoega lõksus, ent rong oli juba üsna lähedal, kirjutab The Dodo.

Pardipojakesed üritasid rööbastest kuidagi üle saada, ent need olid partide jaoks liiga kõrged. Mehed teadsid, et ilma nende abita ei pruugi pardikestest midagi alles jääda, seega nad üritasid pardipoegasid aidata.

Caters News Agency/Scanpix

«Rong oli umbes viie minuti kaugusel. Kuna pardikesed jooksid meie eest ära ja me ei saanud neid kätte võtta, pidime neid natuke juhatama, et nad saaksid ise rööbastest üle. See võttis paar minutit aega,» meenutas Fox.

Kuigi pardipojad jooksid paanikas edasi-tagasi, õnnestus meestel lõpuks nad rööbaste juurest eemale juhatada. Kui kõik kuus pardikest olid päästetud, kiirustasid nad eemal asuva karjamaa poole, kus ema neid juba ootas. «Me kuulsime, kuidas ta närviliselt eemal häälitses,» sõnas Fox ja lisas, et õnneks sai ema oma pojakesed kenasti kätte.