Päevakäpp: omapärase välimusega Della otsib kodu

Selline järsk elumuutus ei jäänud Dellal märkamata. Vahepeal on Della kolinud Valgast Tallinnasse Pesaleidja kassituppa, et kiiremini uut kodu leida, ometi pole seni veel Dellal õnne olnud.

Iseloomult on Della malbe ja rahulik. Ta on väga sõbralik, kuid kassitoas ta ei jookse uksele vastu nagu mõni teine. Pigem lamab ta kurvalt pesas ja ootab. Tihti jääb ta kassitoa külalistele täiesti märkamatuks, tumedat karvakera pesas ei panda lihtsalt tähele. Tegelikult on Della imeilusa kasukaga kass. Kodukeskkond mõjuks talle suurepäraselt, tema on kass, kes teab, mida kodu tähendab ja seda enam tahab ta tagasi kodukeskkonda ning tunda jälle inimese lähedust ja turvatunnet.

Della on steriliseeritud, vaktsineeritud ja kiibitud. Kui tundsid ära oma uue sõbra, siis täida kassivõtja küsimustik ning Della vabatahtlik võtab sinuga esimesel võimalusel ühendust.