Eakas mees hoolitses naise keelust hoolimata kodutute kasside eest

Sellest sai aga alguse Jimmy salamissioon. Tema lapselaps Syl rääkis, et vanaisal oli kassidest kahju ja ta hakkas neile kuuri juurde süüa jätma, kuna see oli üks vähestest kohtadest, kus vanaema kunagi ei käinud. Üks kass oli teistest sõbralikum ja kiindus vanaisasse, kirjutab The Dodo.

Peagi selgus, et see sõbralik kass oli tiine ja eakas mees ei saanud kassi kuidagi unarusse jätta. Kuna abikaasa keelas kassi tuppa laskmast, tegi Jimmy kiisule kuuri mõnusa aseme. Pärast kassipoegade sündi oli Jimmy elus veelgi rohkem rõõmu, samas kui tema abikaasa ei teadnud kassipoegade olemasolust midagi.

Lapselaps Syl tunnistas, et tema jaoks polnud kogu see lugu sugugi üllatav. «Mu vanaisa on väga heasüdamlik ja talle on alati loomad meeldinud, seega ma pole üllatunud,» ütles Syl.

Emane kass, kes oli kuuri omale mõnusa pesa saanud, oli mehele igati tänulik, kuna Jimmy aitas tal väikeste kassipoegade eest hoolitseda. Kuigi Jimmy andis endast parima, et tema väike kassipere kellelgi silma ei hakkaks, sai ta naine peagi saladuse jälile.

Kolm nädalat pärast kassipoegade sündi sai Jimmy abikaasa lõpuks toimunust teada. Kuigi naine polnud kuigi õnnelik, et mees oli tema selja taga tegutsenud, mõistis ta nüüd kasside olukorda paremini.

«Ta on leppinud sellega, et kassid elavad kuuris seni, kuni on piisavalt vanad, et neile uued kodud leida,» rääkis Syl.