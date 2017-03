Miks armastavad kassid kõrgeid kohti?

Kassiomanikud on ilmselt märganud, et kiisudele meeldib istuda kohtades, kus nad on teistest ehk veidi kõrgemal ja kust on hea ülevaade ümbritsevast. Vahel võib see isegi nalja teha, kui märkad, et kass jälgib sind kapi otsast või mõnelt kõrgelt riiulilt. Vahel ajab see ka närvi, kui on tarvis kiisu kätte saada, ent ta ei kavatsegi alla ronida ja sa pead redeli muretsema, kirjutab VetStreet.

Miks siis meeldib kassidele kõrgetel kohtadel istuda? Selle mõistmiseks tuleb aru saada, et looduses võib kass olla nii kiskja kui ka saakloom. Nad jahivad endast väiksemaid loomi ja linde, kuid suuremad kiskjad võivad kassi kergesti maha murda. Kõrgemates kohtades tunneb kass end turvaliselt, kuna teab, et on seal suurte kiskjate eest kaitstud.

Kassid on suutelised kõrgetes kohtades, näiteks mõnel puuoksal, ka magama. Puu otsas on hea end varjata okste ja lehtede taha ning ükski suurem kiskja ei pruugi kiisut seal märgata, sest kassid oskavad teatavasti äärmiselt vaikselt olla.

Kodukassid võivad eelistada kõrgemaid kohti ka siis, kui kodus on üsna palju sagimist või kui väiksed lapsed pidevalt ringi jooksevad. Sel juhul eelistab kass ronida kohta, kus ta saab rahulikult olla, ilma et keegi teda pidevalt katsuks ja väntsutaks.

Mõni kass on näiteks õppinud, et külmkapi peal on päris hea istuda. See on piisavalt kõrge koht, samas avaneb sealt reeglina hea vaade.

Kassid võivad kõrgustesse ronida ka siis, kui tunnevad hirmu. Kui hirmutunne on üle läinud, võib kass hakata kõrget peidupaika seostama turvatunde ja mugavusega ning tõenäoliselt ronib ta sinna tulevikus veel.