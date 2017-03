Osa Suurbritannia loomapoode lihavõtete ajal küülikuid ei müü

Üks Suurbritannia suurimaid loomapoekette teatas, et alates sellest aastast ei müü nad enam lihavõtete ajal küülikuid, keda peetakse üheks lihavõtete sümboliks. Põhjuseks on see, et eelnevatel aastatel on inimesed emotsiooni ajel lihavõteteks küüliku soetanud, kuid üsna pea pärast seda on loomakesed hüljatud.