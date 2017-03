Mees avastas, et kilpkonn on ilma temata lõbutsemas käinud

Nelja-aastasel Odette'il on vaba voli ringi jalutada nii kodus kui koduaias. Vahel poeb Odette aias peitu, et Thomasest natuke puhata, kuid üldiselt ilmub ta päeva või paari pärast uuesti välja, et midagi põske pista, kirjutab The Dodo.

Eelmise kuu lõpus muutus aga Thomas üsna murelikuks, kui tema kilpkonn oli mitu päeva kadunud. Päevadest said nädalad, ent Odette'ist polnud märkigi. Thomasel polnud aimugi, kas Odette on järsku viga või hoopis surma saanud.

Aga tuli välja, et Odette käis ilma Thomaseta väiksel seiklusel. «Ta oli mitu nädalat kadunud ja ilmus eelmisel nädalavahetusel uuesti välja,» rääkis Thomas. «Hakkasime emaga kodust välja minema, kui ma nägin, et Odette tuleb üle tänava. Siis märkasin, et tema kilbi küljes oli midagi säravat.»

Odette'i kilp oli kaetud erinevas suuruses säravate kleepsudega. Thomasel oli hea meel, et Odette koju tuli, ent tal polnud aimugi, kuidas said südamekujulised kleepsud tema kilbile. «Tegin nalja, et Odette käis karnevalil ja tuli nüüd väsinuna koju,» sõnas mees. Tõde polnudki sellest väga kaugel.

Thomas jagas Odette'i pilti sotsiaalmeedias ja paljud hakkasid pakkuma erinevaid variante, mis kilpkonnaga vahepeal võis juhtuda. Peagi võttis Thomasega ühendust Bia Ruffoni, kes elas üsna Thomase kodu lähedal. Naise sõnul kaunistasid nad oma kodu tema vennatütre 2. sünnipäeva puhul, kui märkasid aias kilpkonna.

«Aiavärav oli ilmselt lahti ja ta jalutas lihtsalt sisse. Mu vennatütar oli sellest nii elevil ja kutsus kõiki vaatama. See oli vahva vaatepilt,» rääkis naine. Tema vennatütar oli ka see, kes Odette'i peo puhul veidi kaunistada otsustas. Odette ei jäänud aga peole pikaks ajaks ja kadus sealt sama müstiliselt kui oli ilmunud.

Thomas sõnas, et tal on hea meel, et Odette teistel külas käib, ent ta tundis end ka veidi kõrvalejäetuna. «Ta oleks võinud mind ju kaasa kutsuda. Mulle ei meeldi üksinda kodus passida,» leidis mees.