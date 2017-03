Päevakäpp: kodu otsib Riki, keda keegi ei taha

Antud hoiukodu on kõigest ajutine ning seetõttu vajaks Riki kiiresti uut elukohta, et ta ei peaks uuesti ajutisse kohta kolima. See võib kõlada uskumatult, aga ka loomadel on tunded ning sellised asjad võivad paratamatult mõjuda neljajalgsetele raskemalt kui inimesele.

Iseloomult on Riki sõbralik koer, kes võtab uue inimesega tutvumiseks natukene aega. Seega ei tasu oodata, et Riki kohe sülle jookseks, kuid pai võib loota. Kuigi tegu on 11-aastase koeraga, siis tänaval küsitakse endiselt, kas tegu on kutsikaga. Oma hea tervise, tugeva kõrvakuulmise ja terava nägemisega suudabki Riki teised ära petta.

Selleks, et Riki saaks oma eluga minna stabiilselt edasi, on puudu vaid päris oma kodu. Vaatamata sellele, et Riki lugu on sotsiaalmeedias korduvalt jagatud, pole ta veel leidnud seda viimast rahuliku keskkonnaga kohta, kus ei oleks ees teisi koeri (kassidega Riki lepib.) Kui soovid Rikile pakkuda kodu, siis täida loomasoovija küsimustik, lisaküsimuste puhul võta ühendust helen@pesaleidja.ee.

Riki on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ja saanud parasiiditõrje.