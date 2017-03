Pildid ja videod: need on maailma kõige haruldasemad loomad

Amuuri leopard

Amuuri leopard on üks ohustatumaid kaslasi maailmas. 2007. aasta loendus näitas, et looduses oli kõigest 14-20 täiskasvanut ja 5-6 leopardipoega.

Moskva loomaaias elav amuuri leopard. Natalia Seliverstova/Sputnik/Scanpix

Sumatra ninasarvik

Neid loomi on looduses hinnanguliselt kuni 275 tükki. Nagu teisedki ninasarvikute liigid, on ka Sumatra ninasarvikud suuresti surnud salaküttide tõttu, kes tapavad ninasarvikuid nende sarve pärast.

Benn Bryant/AP/Scanpix

Lääne-tasandikugorilla

Gorillade kodumaaks on Aafrika, kuid alates 1980. aastatest tehtud uuringud on näidanud gorillade arvu pidevat langust. Eksperdid on arvamusel, et oma osa on selles ka Ebola viiruse levikul.

Ohio osariigis Columbuses asuva loomaaia gorilla oma puuris. John Minchillo/AP/Scanpix

Mägi-kääbusopossum

See on ainus imetaja Austraalias, kel elab mägistes paikades. Kahjuks on nende pisikeste tegelaste kodusid hävitatud erinevate ehitusprojektide tõttu.

Filipiinide krokodill

Filipiinide krokodill on suhteliselt väike magevee krokodill. Isased kasvavad kuni kolme meetri pikkuseks, emased on lühemad. Nende krokodillide mitmed endised elukohad on tänaseks riisipõllud, lisaks sellele on nende arvu vähendanud ka jahipidamine.

Noor Filipiinide krokodill ujub Saksamaal Kölni loomaaia basseinis. FEDERICO GAMBARINI/AFP/Scanpix

Sumatra organgutan

Sumatra orangutanid elavad peaaegu ainult Indoneesias Sumatra saarel. Need loomad armastavad elada puude otsas, ent kuna saarel on üsna palju metsa maha võetud, on ka nende elupaiku vähemaks jäänud. Nende arv on viimase 75 aastaga vähenenud 80 protsenti.

Austraalias Perthi loomaaias elav orangutan. HANDOUT/REUTERS/Scanpix

Mustasilmne puukonn

Need vahvad konnad elavad peamiselt Mehhikos ja Lõuna-Ameerikas, kuid elupaikade hävituse ning seenhaiguse leviku tõttu on nende arv oluliselt vähenenud.

Valge antiloop

Teadlased arvavad, et neid loomi on looduses alles umbes 300 isendit. Nende arv on kahanenud jahipidamise, põudade ja isegi turismiharu laienemise tõttu. Varem võis neid leida erinevatest Aafrika osadest, kuid nüüd on neid alles vaid Nigeris.