Kui arvate, et kassikohvik on üsna omapärane koht, kus aega veeta, siis kuidas suhtuksite siili- või öökullikohvikusse? Kohvikud, kus saab erinevate loomadega aega veeta, on peamiselt populaarsed erinevates Aasia riikides, ent taolisi kohvikuid leiab ka näiteks Venemaalt.