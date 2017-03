Naine süüdistab lennujaama oma kassi kadumises

Andrea Barragán elas neli aastat Suurbritannias ja otsustas lõpuks tagasi kolida oma kodumaale Hispaaniasse. Tema triibuline kiisu olevat transpordipuurist põgenenud pärast seda, kui puur konveierilindilt maha kukkus ja puuri uks katki läks, kirjutab Local.

Barragáni sõnul ei antud talle kohe juhtunust teada. Kui naine lõpuks kuulis, et tema kass on kadunud ja ta küsis, kas ta tohib kassi lennujaama territooriumilt otsida, anti talle eitav vastus. Lennujaama töötaja sõnul pole kõrvalistel isikutel lubatud lennujaama territooriumil niisama ringi kõndida.

Barragán ütles, et lennujaamast aeti talle ebamäärast juttu ja lennufirma ega lennujaamas pagasi eest vastutav osakond ei tahtnud vastutust võtta. «Kaotsi läinud kohver saab ka rohkem tähelepanu,» kurjustas naine.

Naisele teatati, et eraldi otsingumeeskonda ei hakata kohale kutsuma ja tuleb lihtsalt loota, et keegi märkab kassi. Barragán jagas oma lugu sotsiaalmeedias ja kutsub lennujaama juhtunu eest vastutust võtma. Tema koostatud selleteemaline petitsioon on kogunud 13 000 allkirja.

Tänu avalikkuse survele, lubati lennujaama alale vabatahtlikud otsijad, kes on hakanud territooriumit läbi kammima. Omanik käib ise samuti lennujaamas Itchyt otsimas ja teda saadab alati turvamees, kes tema tegevusel silma peal hoiab. Lennujaam pole veel andnud luba selleks, et kuskile kassi tabamiseks lõks üles panna.

Mõned lennujaama töötajad on endi sõnul kassi eemalt näinud, kuid teda pole veel õnnestunud kätte saada. «Ma olen lootusrikas,» ütles Andrea Barragán. «Kodus ta tuleb alati kutsumise peale kohale. Ta on kindlasti seal hirmul ja ma pean otsinguid jätkama.»