Staffordshire'i bullterjer ründas omanikku telekaamerate ees

Mees toimetati kiiresti Londonis asuvasse haiglasse, kuid kaks tundi hiljem teatati, et kahjuks mees suri. Väidetavalt ründas koer omanikku nende kodu lähistel hetkel, mil kaamerad meest filmisid, kirjutab Daily Mail.

Koer püüti kinni ja toimetati varjupaika. Tänaseks pole veel otsustatud, kas koer tuleks magama panna või mitte.

BBC andis teada, et nad on juhtunust teadlikud, kuid ei saa kommentaare anda, sest uurimine on alles pooleli.

Staffordshire'i bullterjerid ei kuulu Suurbritannias keelatud koeratõugude hulka ja on üsna populaarsed lemmikloomad.