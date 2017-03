Video: janune koer kannab väikest ämbrit kaasas, et juua paluda

Video on filmitud linnaosas, mida hiljuti tabas suur veeavarii. Joogivee eest hoolitsenud firma katkestas veevarustuse, kui selgus, et suurte üleujutuste tõttu on joogivette sattunud muda ning vesi pole joogikõlblik. Ettevõte on teatanud, et annab endast parima, et probleemi lahendada, kirjutab Bored Panda.

Tänavatele on toodud suured veekonteinerid, kust inimesed saavad vett võtta. Sellest hoolimata on suur hulk elanikke oma kodudest lahkunud. Võimalik, et ka selle õnnetu kutsa omanik läks ära ja jättis koera maha ning nüüd käib koer sõna otseses mõttes joogivett kerjamas.

Vaata videot!