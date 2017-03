Päevakäpp: sõbralik Shipa otsib kodu

Nüüd ta ainult nurrub kogu aeg ning välgutab oma pikki kalamehe vuntse! Ta on kõige sõbralikum kass, keda üldse tahta. Ta käib järgi ja nõuab, et ta sülle võetaks. Shipa on armas nooruk, kes armastab paitamist ja mänge ning saab hästi läbi ka teiste kassidega. Ta tahab olla kõigiga sõber.

Kindel on see, et kui Shipa leiab endale päriskodu, siis ta saab väga õnnelikuks, aga samas toob tohutut rõõmu ja armastust ka oma uuele perele.

Kui soovid Shipat endale pereliikmeks, siis kirjuta kodu@kassiabi.ee.