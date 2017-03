Vigastatud paimaias kassipoiss vajab heade inimeste abi

Kassipoiss Bamse lugu sai alguse Pärnu kandist, kus üks hea inimene pakkus oma suvila juures ringi luusivatele hüljatud kassidele süüa. Sõbralik kassipoiss ühel päeval aga enam süüa vastu ei võtnud. Toitja hakkas teda lähemalt vaatama ja nägi pea küljes koledaks kiskunud haava ja mädapaiset. Kass nägi väga vilets välja ja nii hakkas toitja talle abi otsima.

Viimaks maandus kass tänu MTÜ Kassiabile Tallinnasse loomakliinikusse, kus selgus, et kiisu jõudis üsna viimasel hetkel loomaarsti juurde ja ta oli juba väga nõrgaks jäänud. Olnuks ta veel paar päeva õues...

Vanast traumast on kiisul kokkukasvanud lihaserebend ja paraku ka peritoniit. Maks on samuti hetkel viletsas seisus ja välja hakkas lööma herpesviirus, millele kohe alguses jaole saadi. Tema hädad on õnneks ravitavad ja on lootust, et ta toibub kõigest täielikult.

Nüüd on kassipoiss hoiukodus, kus ta sai nimeks Bamse kuulsa Rootsi multifilmitegelase järgi, kes on maailma kõige tugevam karu. Nimi sobib kassipoisile hästi tema vapruse tõttu ja suureks ning tugevaks ta ju peabki saama.

Hetkel näeb ta välja selline, et vabatahtlikud ei julge kiisule haiget tegemise kartuses paigi teha. Bamse jaoks on aga hellus peahaavadest olulisem ja nii ta muudkui puksib peakesega vastu kätt ja nurrub.

Kassiabi palub heade inimeste abi, et Bamse terveks ravida! Täpsema info leiab Kassiabi Facebookist.