Uuring tegi kindlaks, mida kassid inimestest tegelikult arvavad

Oregoni State'i ülikooli teadlased tegid uuringu, mis tõestas, et kassidele meeldib väga inimeste seltskonnas olla ja kui kass peaks valima omaniku armastuse ning toidu vahel, siis ta eelistaks esimest, kirjutab Telegraph.

Teadlased lasid kassidel teha mitmeid erinevaid katseid, et kindlaks teha, kas kassid on tõesti nii antisotsiaalsed kui väidetakse ja kas kiisud on alati ainult toidu peal väljas. Katsete tulemusel selgus, et kassidele meeldivad inimesed väga ja nad armastavad inimesi rohkem kui toitu.

Katsetes osales 50 kassi. Osa neist olid kodukassid, osa varjupaikadest. Kassid jäeti paariks tunniks omapäi ja neile ei antud süüa, samuti ei puutunud nad sel ajal kokku ühegi inimesega, neile ei antud ühtegi lelu, millega mängida ega eset, mida nuusutada või lõhnaga märgistada.

Seejärel pakuti kassidele kas toitu, kontakti inimesega, midagi lõhnavat või mänguasju, et teada saada, mida kassid sellises olukorras eelistavad. Enamik kassidest eelistas kontakti inimesega kõigi teiste variantide asemel, mille põhjal on teadlased veendunud, et kassid naudivad inimeste seltskonda.