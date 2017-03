Teaduslikult tõestatud: naised ja kassid kuuluvad kokku

Teadlased on leidnud, et kassid on just naistele kõige kasulikumad kaaslased. Peamiselt märgati kasutegurit üle 50-aastaste naiste puhul. Uuringud on näidanud, et kassid muudavad omanike elu paremaks ja mõjuvad hästi ka omanike vaimsele ning füüsilisele tervisele, kirjutab PetMD.

Miks just naised?

Üle 50-aastased vallalised naised hindavad üldiselt rutiini, neile meeldib kodus olla ja rahu nautida – kassi jaoks on see lausa ideaalne elukorraldus. Mida vanemaks naine saab, seda aeglasemaks muutub tema ainevahetus ja ka elustiil muutub vähem aktiivseks. Kass võib seda kõike aga oluliselt muuta. Ainuüksi tõusmine selleks, et kassi toita ja tema eest hoolitseda, talle poest süüa tuua ja tema järgi koristada on selles eas naistele kerge trenni eest.

Vallaline naine tahab koju tulles oma päevast kellelgi rääkida ja miks mitte ei võiks tema kuulajaks olla just kiisu. Kass kuulab, ei nõua vastutasuks muud peale söögi ja paide ning ei kritiseeri kunagi. Võrreldes koerte või inimestega tekitab kass üsna vähe segadust kodus ja pakub omanikule tingimusteta armastust.

Uuringud on näidanud sedagi, et kassid mõjuvad inimeste tervisele hästi, kuid kõige enam kasu saavad siiski naised. On kindlaks tehtud, et kassid vähendavad naiste südamehaiguste riski. Kui kassile pai teha, siis vallanduvad kehas hea tuju hormoonid, mis omakorda aitavad stressi leevendada.

Õnnelik kass, õnnelik elu

Kui päev on olnud pikk ja stressirohke, ei tasuks sirutada kätt veiniklaasi järele, vaid võiksid hoopis istuda ja kassile pai teha. Teadlased on kindlaks teinud, et kassid on kasulikud näiteks depressiooni ja ärevushäiret põdevatele inimestele, kuna annavad omanikele põhjuse tegutseda sihikindlalt ja olla vastutustulelik. Lisaks sellele muudavad kassid omanikud enesekindlamaks ja pakuvad neile tuge. Kassid ajavad inimesi ka naerma ja sedagi võib pidada teatud mõttes raviks.

Mida rohkem kassiga tegeleda ja mängida, seda kasulikum see inimesele on, sest muudab inimese aktiivsemaks ning tänu sellele vallanduvad kehas endorfiinid. Ajapikku muudab see inimese elu järjest paremaks ja võib öelda, et mida rohkem on kodus kasse, seda toredam on elu.