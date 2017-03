Kuus ohtu, mis varitsevad lemmiklooma autos

Kui oled üks neist loomaomanikest, kes laseb koeral või kassil lihtsalt autosse hüpata ja ongi minek, siis tasuks teada, millised ohud võivad lemmiklooma autos varitseda, kirjutab PetMD.

1. Lemmikloom ei tohiks autos vabalt ringi liikuda

Lemmiklooma jaoks on kõige ohutum see, kui ta on autosõidu ajal turvaliselt oma puuris ja puur on turvavööga kinnitatud, et see ei saaks ringi liikuda. Veterinaar Jeffrey Stupine ütles, et kui auto peaks sattuma avariisse, siis puuris olev koer saab palju väiksema tõenäosusega viga, kui autoistmel istuv koer.

2. Autot tuleks regulaarselt koristada

Autot tuleks samamoodi regulaarselt koristada nagu kodugi. Suhkruvaba näts, mis sisaldab ksülitooli, vedelema jäänud rosinad ja viinamarjad ning šokolaadikommid on lemmikloomade jaoks mürgised ning ohtlikud.

3. Autoustega tasuks ettevaatlik olla

Kassid ja koerad ei saa ise autouksi avada ega sulgeda, kuid autouksed võivad lemmikloomadele siiski ohtlikud olla. Loomaarst dr Duffy Jones rääkis, et tihtilugu mängivad lapsed autoustega ega märkagi kassi või koera ja tulemuseks on see, et lemmiku käpp võib ukse vahele jääda. Jonesi sõnul on tema mitmel korral kokku puutunud juhtumitega, kus lemmiklooma käpaluu on autoukse tõttu purunenud. Autouksi sulgedes tasuks väga ettevaatlik olla, kui autos on lemmikloomad, kes pole puuris.

4. Ka aknad võivad ohtlikud olla

Jeffrey Stupine rääkis, et ta on näinud koeri autos istumas nii, et autoaknad on täiesti lahti. «See on väga ohtlik,» sõnas ta. «Koer võib näha näiteks oravat ja liikuvast autost välja hüpata.» Koertele meeldib vahel sõidu ajal pea aknast välja pista, ent seegi võib ohtlik olla. «Koera silma võib sattuda mustust, puru ja igasugu võõrkehasid, mis silmale liiga teevad,» ütles Kim Salerno, kes peab veebilehte, mis jagab nõuandeid loomaomanikele, kes soovivad lemmikutega reisida.

5. Autos lahtiselt olev koer võib turvavööd närida

Pole mingi saladus, et koertele meeldib erinevaid asju närida ja see kehtib ka autos olevate asjade kohta. Duffy Jones sõnas, et ühe kliendi koer näris ära koguni kaheksa turvavööd. Selliste juhtumite vältimiseks tasuks koer autosõidu ajaks puuri panna.

6. Suvisel ajal tuleks temperatuuri jälgida

Suvised kõrged temperatuurid võivad lemmikloomadele ohtlikud olla, kuna näiteks koerad võivad autos kuumarabanduse saada. Kim Salerno hoiatas, et isegi sellisel suvisel päeval, kui väljas tundub olevat pigem soe, mitte kuum, võib autos temperatuur väga kõrgele tõusta. Koera või kassi ei tasuks üldse üksinda autosse jätta.