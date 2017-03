Kuidas saavad lemmikloomad aidata depressiooni või ärevushäiret põdevaid inimesi?

Manchesteri ülikooli ja Inglismaal asuva Southamptoni ülikooli teadlased küsitlesid 54 inimest, kes olid juba pikemat aega rinda pistnud mõne vaimse tervise häirega. Lisaks intervjuudele paluti osalejatel diagrammile märkida ka oma lähimad suhted, kirjutab PetMD.

Diagramm koosnes kolmest ringist. Sisemises ringis on inimene ise ja teised inimesed (või ka esemed), mis on tema jaoks kõige tähtsamad. Järgmises ringis on need inimesed, kes on sinu jaoks veidi vähem tähtsad ja kolmandas ehk kõige välimises ringis need, kes on sinu jaoks kõige vähem tähtsad, aga kelleta sa oma elu siiski ette ei kujutaks.

Selgus, et 60 protsenti osalejatest, kel on kodus mõni lemmikloom, märkis lemmiku diagrammil sisemisse ringi; 20 protsenti osalejatest paigutas lemmiku keskmisesse ja kõigest 12 protsenti kõige välimisse ringi. 8 protsenti osalejatest ei märkinud lemmiklooma üldse diagrammile. Kuigi need tulemused on mõtlemapanevad, liigutas teadlasi veelgi enam see, mida mõned osalejad oma lemmikute kohta ütlesid:

«Vaimse tervise haigustega on nii, et vahel tahaks lihtsalt musta auku vajuda ja maailmast eemale tõmbuda, aga nemad, mu kassid, sunnivad mind siiski välismaailmaga suhtlema.» (Osaleja, kel on kaks kassi)

«Kui ta tuleb ja istub öösel mu kõrvale, siis see tekitab erilise tunde, umbes sellise, et tema vajab mind sama palju kui mina teda.» (Osaleja, kel on koer)

«Lemmikloomad ei vaata su kätel olevaid arme ega esita küsimusi.» (Osaleja, kel on koer)

«Kui mul poleks lemmikloomi, siis ma oleks täitsa üksi... On hea tulla õhtul koju ja kuulata lindude sidistamist.» (Osaleja, kel on kaks lindu)

Uuringu autorid järeldasid, et lemmikloomad aitavad vaimse tervise häiretega inimestel igapäevaselt paremini toime tulla. See tähendab, et tänu lemmikutele tekivad inimestel kindlad rutiinid, lemmikud pakuvad neile tuge ja tekitavad tunde, et kõik on kontrolli all. Lisaks sellele aitavad lemmikloomad mõtteid mujale juhtida ja julgustavad inimesi rohkem liikuma.