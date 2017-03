Päevakäpp: pontsakas kassipoiss Villem unistab oma kodust

Villem on pisut arglik ja vaoshoitud, ent heast suutäiest ei ütle ta kunagi ära. Armastus käib ikka suu kaudu! Kes talle ettevaatlikult läheneb, eriti maiuspala näpu vahel, saab tema pehmet valge-pruunikirjut kasukat silitada küll. Kui eriti hästi läheb, saab paitaja vastu mõned peamüksud ja nurrugi.

Paariaastane Villem on tegelikult juba päris kaua oma kodu oodanud. Ümmarguselt kaks aastat. Vahepeal on olnud huvilisi, kuid need on kas kadunud, või on lõpuks kellegi teise kasuks otsustanud. Villem on ootamast väsinud ja üsna sageli, kui külalised tulevad, poeb lihtsalt põhku, ent oma südames ta ikka ootab ja loodab ja teab – kunagi tuleb see õige, kes temagi koju viib!

Tulevases kodus võiks lausa mitu mänguasja olla, sest Villem armastab neid väga käpaga mööda põrandat taga ajada ja õhku loopida. Mängides on Villem täpselt nagu kassipoeg. Villem saab suurepäraselt teiste kassidega läbi.

Kui sina võiksid olla see, kellel on silmi just Villemi jaoks, täida kiisuvõtja küsimustik ja tule talle külla! Kui sul on küsimusi, siis võid kirjutada ka Villemi vabatahtlikule kylli@pesaleidja.ee.