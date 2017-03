Pilk peale: need on selle nädala parimad loomafotod

1. Münchenis asuva loomaaia lõvid mängivad kevadise päikese käes.

CHRISTOF STACHE/AFP/Scanpix

2. Koer Rowdy ja Carter Blanchard said mõlemad 2014. aastal teada, et põevad vitiliigot, mis tähendab seda, et nende nahal on valged laigud. Nende sõprus on aidanud Carteril palju enesekindlamaks muutuda ja mõista, et teistest erinemine polegi nii hull asi.

Patrick W Miller/Caters News Agency/Scanpix

3. Ecuadori maalrid, kes käivad tööl koos oma kassiga.

Dolores Ochoa/AP/Scanpix

4. Vastsündinud elevandibeebi (keskel) koos poolvenna ja täiskasvanud sugulastega Saksamaal asuvas Kölni loomaaias.

OLIVER BERG/AFP/Scanpix

5. Haned jalutamas Valgevenes Bresti oblastis.

Viktor Drachev/TASS/Scanpix

6. Viini loomaaia kaksikud hiidpandad müravad oma aedikus.

Heinz-Peter Bader/Reuters/Scanpix

7. Üks hobifotograaf püüdis pildile üsna kelmika öökulli, kes kaameraga julgelt flirtis.

Ravi Upadhaya/Caters News Agency/Scanpix

8. Saksamaal asuva loomaaia väike jääkarupoeg raputab end pärast suplust kuivaks.

Imago/Sebastian Widmann/Scanpix

9. Araabia orüks kõndimas Araabia ühendemiraatide ja Saudi Araabia piiri lähistel. Seal piirkonnas asub orüksite kaitseala, kus elab umbes 155 antiloobiperekonda kuuluvat looma.

KARIM SAHIB/AFP/SCANPIX

10. Isapart sukeldub Moskvas ühes tiigis saagi järele.