Mida teeb Tšehhi loomaaed ninasarvikutelt eemaldatud sarvedega?

Tšehhis asuvas Dvur Kralove loomaaias elab 21 põhja valge-ninasarvikut ja sel nädalal alustati nende sarvede eemaldamist. Loomaaia direktor Premsyl Rabas ütles, et ilma sarveta ninasarvik on kindlasti parem kui surnud ninasarvik, kirjutab Washington Post.

Direktori sõnul on nad aidanud ninasarvikute sarvi eemaldada ka Senegalis asuvas Bandia looduspargis ja peagi aitavad nad sama teha ka Belgias asuvas Pairi Daiza loomaaias.

SIMONA JIRICKOVA/AFP/SCANPIX

Sarvede eemaldamine on ninasarvikutele ohutu ja valutu. Loomad pannakse protseduuri ajaks magama ja sarved eemaldatakse mootorsaega. Loomaaia esindaja sõnul kasvavad sarved ajapikku tagasi. Ninasarvikute sarved on keratiinist ehk sarvainest, samast materjalist, milles on ka sõrmeküüned ja juuksed. Mõnes loomaaias on ninasarvikute sarvede piiramine regulaarne protseduur, mõned ninasarvikud hõõruvad ise oma sarvi väiksemaks.

Eemaldatud sarved toimetatakse esialgu turvalisse paika, mis asub loomaaia territooriumist väljaspool. Pärast seda, kui kõigi Tšehhi loomaaia ninasarvikute sarved on eemaldatud, plaanitakse need avalikult ära põletada.