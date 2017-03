Video: naine leidis koduaiast kahepealise eluka

Erolese sõnul oli elukas umbes 10 sentimeetri pikkune ja sel oli soomuseline nahk nagu madudel. Naine ütles, et elukas tegi talle filmimise ajal lausa silma, kirjutab The Sun.

Eroles rääkis, et ta pole kunagi varem midagi sellist näinud. Elukas meenutas madu ja naise sõnul olid tema silmad väga veidrad. «Me arvasime, et see on mingi mutant, mistõttu me filmisime seda elukat ja panime video internetti, et teistelt nõu küsida,» ütles Eroles.

Selgus, et tegemist on röövikuga, kes ühel päeval peaks muutuma ilusaks liblikaks. Välimus on tal selline sellepärast, et kiskjate eest end kaitsta. Erolese sõnul käis röövik tõenäoliselt tema aias viinamarjavääte söömas. Selliseid röövikuid on leitud ka Suurbritanniast ja Iirimaalt, kuid tavaliselt on nende vastsed palju väiksemad.