Kassid oleksid koertest paremad päästeloomad

Kassidel on erakordselt hea haistmine ja eksperdid on veendunud, et kassidel on tegelikult palju potentsiaali ning neid võiks kasutada rohkem päästeloomadena. Kasside haistmismeel on lausa niivõrd hästi arenenud, et päästeloomadena saavutaksid kassid koertest paremaid tulemusi, kirjutab Seeker.

Seda teemat lähemalt uurinud Kristyn Vitale Shreve rääkis, et kasse on võimalik treenida erinevaid lõhnu tuvastama ja kuna kasse on nii palju – kassid on populaarsemad lemmikloomad kui koerad –, siis on arusaamatu, miks pole siiani kasse treenima hakatud.

Shreve selgitas, et kassidel on ninas rohkem tundlikke retseptoreid kui koertel või inimestel ja on vaid üks loom, kelle haistmine on kasside omast veelgi parem – rott. Rotte on hakatud juba kasutama maamiinide tuvastamiseks ja teadlased töötavad selle kallal, et õpetada rotte ka tuberkuloosi tuvastama. Samuti tegeletakse sellega, et treenida rotte kadunud inimesi leidma.

Kasside kasuks räägib seegi, et kassid on koertest väiksemad ja suudavad seetõttu paremini kitsastesse kohtadesse pääseda. Kassidel on ka parem tasakaal kui koertel. Kõiki neid argumente arvestades võib väita, et kassidest saaksid väga edukad päästeloomad.

Kasse ei pruugi olla lihtne treenida, aga Shreve sõnul pole see võimatu. Tuleb treenida kassi, et ta julgeks suhelda ka oma koduseintest väljapool, saaks tehtud töö eest preemiat ja kindlasti tuleb kassi kiita, kui ta teeb seda, mida temalt oodatakse. Shreve ise korraldab kassidele «suhtlusõhtuid», kus kassid saavad omavahel suhelda, mängida ja üheskoos suupisteid nautida.

«Mulle tundub, et müüt, et kasse pole võimalik treenida, takistab inimesi üldse proovimast,» sõnas Shreve. «Minu tundides on nii täiskasvanud kui lapsed õpetanud oma kasse istuma, paigal püsima, matile minema ja seal püsima, keerutama, hüppama, kellukest helistama ja veel palju muudki tegema.»

Samas tõdes naine, et kõik kassid pole sugugi loodud päästetööks. «Täpselt nagu koertel ja inimestel, on kassidelgi erinev sotsiaalne käitumine ning iseloom. Kõik koerad ja inimesed ei ole päästetööks sobilikud ning sama lugu on kassidega,» nentis Shreve.