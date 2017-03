Piltuudis: politsei leidis nutika viisi külmetava küüliku soojendamiseks

Politsei võttis ühendust loomakaitsega, et uurida, kas nemad saaksid küüliku ajutiselt enda juurde võtta. Kuna tegemist oli varahommikuga ja küülikul oli silmanähtavalt külm, pidid politseinikud leidma mooduse väikse looma soojendamiseks. Nad otsustasid küüliku autokapotile panna, et mootor teda veidi soojendaks, kirjutab The Dodo.

Foto politseiauto kapotil pikutavast küülikust hakkas sotsiaalmeedias levima ja neljapäeva hommikul ilmus välja küüliku murelik omanik. Selgus, et küülik oli ise kaevanud tunneli, et oma aedikust plehku pista ja sellest tema seiklused alguse saidki.

Tänu tähelepanelikele politseinikele on küülik nüüd tagasi kodus ja politsei sai tänutäheks pehme küüliku ning korvitäie komme.