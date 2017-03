Mägedes kaduma läinud koer leiti drooni abil

Koju jõudes teavitati koera kadumisest kõiki sõpru-tuttavaid ja tehti ka Facebooki-lehekülg, et vabatahtlikud saaksid väikse koera otsingutes kaasa lüüa. Mägises piirkonnas vaadati üle kõik kaevud ja õõnsused, kuhu koerake võis kukkuda või pugeda, ent koer oleks justkui õhku haihtunud, kirjutab Mother Nature Network.

Pere, kellele koer kuulus, soovis otsingusse kaasata ka helikopteri. Selle jaoks loodi Go Fund Me lehele konto, mis aitaks perel raha koguda, et helikopteri eest maksta. Päevaga saadi vajalik summa kokku, ent seda polnudki vaja kasutada, sest üks kohalik droonidega tegelev ettevõte pakkus perele oma teenuseid.

Soojuskaameraga drooni abil uuriti mägist piirkonda ja piiluti ka ühte vanasse kaevanduse tunnelisse. Droon vaatles tunnelit 20 minutit ja selgus, et just seal väike koerake oligi. Politsei ja päästeameti abiga aidati koer tunnelist välja. Väike koerake oli kadunud viis päeva.

Koer toimetati kohe loomaarsti juurde, kus selgus, et kutsa on väsinud ja tal on mõned sinikad, aga üldiselt oli ta tervis korras.

Cherry pere kavatseb Go Fund Me lehe kaudu kogutud raha annetada heategevuseks.