Koer tappis Leedus imiku

Politsei sai kolmapäeval teate, et ühe eramaja hoovis on dobermann tõmmanud lapsevankrist välja ühe kuu vanuse lapse, teatab TVnet viitega portaalile «Lrytas.lt». Kogu aja, mil looma üritati kinni püüda, lohistas ta last mööda maad. Koheselt kutsuti välja meedikud, kuid lapse elu päästa ei õnnestunud.

Portaal Lrytas.lt kirjelduse kohaselt vedas koer 16. veebruari sündinud poissi mööda maad nagu oleks tegu mänguasjaga. Traagiline sündmus toimus kolmapäeva õhtul kell 18 paiku. Ema viis imiku vankriga õue koerapuuri lähistele ja ise läks naabrite juurde.

Pilte sündumusest näeb siit.