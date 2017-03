Video: hulkuv koer toob teda toitvale naisele alati kingituse

Naine jagas hiljuti sotsiaalmeedias liigutavat lugu koerast, keda tema kutsub nimega Tua Plu. Koerake käib iga päev koos oma emaga Orawani kodu juures, et süüa otsida. Aga selle asemel, et kiiremas korras pakutud toitu tarbima hakata, annab koerake kõigepealt oma toitjale kingituse ja alles siis keskendub söögile, kirjutab The Dodo.

Kingitused pole iseenesest midagi erilist, Tua Plul on tavaliselt kaasa puuleht või midagi muud, mille ta on loodusest kaasa haaranud, aga see žest on väga liigutav. Pole teada, kelle eeskujul on hakanud koer niiviisi tegema, ent see pole esimene kord, mil koerad on inimestele kinke teinud.

Orawan tegi koerast ka video, mis hakkas sotsiaalmeedias kiiresti levima. Paljud inimesed tundsid huvi, kuidas saaks koerale kodu pakkuda. Koerake kannab küll kaelarihma, kuid Orawani sõnul on see selleks, et teda natukenegi tänavatel kaitsta, sest muidu ootaks teda ees kindel hukkamine.

Loodetavasti leiavad Tua Plu ja tema ema peagi omale kodu!