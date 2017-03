Loomahotell meelitab Saaremaale puhkajaid juurde

Loomahotelli perenaine Marge Kaju tõdeb, et hotelli on külastanud väga paljud mandrilt tulnud inimesed, kes tänu sellele võimalusele on puhkusepaigaks just Saaremaa valinud. Kaju sõnul on sõidavad mandriinimesed Saaremaale spaasse ning koera toovad loomahotelli, kirjutab Meie Maa.

Tipphooaeg jääb jõulude ja aastavahetuse kanti, mil inimestel on puhkuse aeg, ent külastajaid jagub ka kevadel ning suvel.

Hotelli avamiseni viis Kajut suur loomaarmastus, samas tunnistab ta, et eks see ole pigem hobi, sest hotelli pidamisega ei teeni isegi miinimumpalka kätte. Sellegipoolest on Kaju mõelnud, et hotelli võiks laiendada.

