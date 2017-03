Õnnemündid tapsid haruldase merikilpkonna

25-aastane merikilpkonn Omsin neelas aastate jooksul alla 915 münti, mis kaalusid kokku ligi viis kilogrammi. Omsini tervislik seisund pälvis hiljuti tähelepanu, kuna märgati, et kilpkonn oli muutunud väga loiuks. Ta toimetati loomakliinikusse, kus neli tundi kestnud operatsiooni käigus eemaldati tema kõhust mündid, mõnest neist olid juba rooste läinud, kirjutab National Geographic.

Pärast operatsiooni tundus, et kilpkonnal läheb hästi, kuid talle oleks tulnud teha veel üks operatsioon, kuna Omsini siseelundid olid kõvasti vigastada saanud. Kahjuks ei pidanud eakas kilpkonn vastu ja suri.

Dr Nantarika Chansue, kes juhtis müntide eemaldamise operatsiooni, ütles, et Omsini lugu võiks olla õpetuseks neile, kes ekslikult usuvad, et müntide loopimine elusloomade tiikidesse toob õnne. «See ainult vigastab loomi,» ütles Chansue.

Merikilpkonnad neelavad tihtilugu alla prahti ja mittesöödavaid esemeid, mis meenutavad neile saaki. Sel teemal tehtud uuring näitas, et Austraalia ranniku lähistel elavad merikilpkonnad neelavad sageli alla plastikut, kuna see meenutab millimallikaid. Eakamad merikilpkonnad eelistavad tavaliselt süüa taimi, noored toituvad vetikatest ja koorikloomadest.

Rohelised merikilpkonnad, kes võivad elada kuni 100-aastaseks, on väljasuremise ohus. Peamiselt surevad need haruldased tegelased inimkäe läbi - näiteks mõnes Aasia riigis usutakse, et merikilpkonna tükkide abil saab tervist parandada.