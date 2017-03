Päevakäpp: suursugune Pepa ootab kodupakkumisi

Kasside Turvakodu

Suure ning uhke kasuka sees on Pepal aga õrn ja hell süda. Pepa ei tungi esile ega juhata vägesid, Pepa ajab omi asju – koju jõudmise asju.

Pepa on vahva kassitirts, kes on alati suureks sõbraks teistele nurrumootoritele. Ta on justkui teiste karvapallide vaimne ema – näiteks kui turvakodu sünnipäeval osa kasse rahulikumat seltskonda soovis, pugesid kõik kiisud Pepa turvalise selja taha. Pepal on suur ja lahke süda, mis aitab kõiki. Muidugi armastab Pepa ka teiste kassitirtsudega üheskoos mängida. Nagu öeldud – vaimne juht nii eluteel kui ka mängus.

Juhendada meeldib talle ka inimesi, sest Pepa armastab jälgida, kuidas inimesed turvakodus toimetavad. Ilmselt kui Pepa rääkida oskaks, siis ta ütleks, et «Too see toidukauss nüüd natukene kiiremini siia», «Kuule, see liivakast on veel natukene must» ja «Mina ei tea, kes selle karvapalli siia köhis, aga mina see kindlasti ei olnud!»

Vahva Pepa loodab, et juba õige pea on tal päris oma inimene, keda sõbralikult juhendada. On ta ju oodanud niivõrd kaua... juba 15 kuud!

Pepa ootab kirju aadressil info@kassideturvakodu.ee.