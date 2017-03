Top 15: need on internetis kõige populaarsemad kassi- ja koeratõud

Suurbritannia lemmikloomade heategevusühing Blue Cross viis läbi küsitluse, millest selgus, et üks inimene seitsmest valib endale lemmiklooma selle järgi, millised tõud on parajasti internetis kõige populaarsemad. Viimastel aastatel on näiteks populaarsust kogunud mopsid ja prantsuse buldogid, keda võib ka sotsiaalmeediast üsna palju leida, kirjutab Burton Mail.

Blue Crossi küsitlusest selgus seegi, et 67 protsenti loomasõpradest jälgivad Instagramis, Facebookis, Twitteris ja Pinterestis kanaleid, mis on pühendatud kas konkreetsele loomatõule või loomale. Kümme protsenti vastanutest jälgib enam kui kümne erineva looma sotsiaalmeediakanaleid.

Järgnevalt on reastatud 15 kõige populaarsemat kassi- ja koeratõugu vastavalt sellele, kui mitu korda on sotsiaalmeedias neid tõuge märksõnaga (hashtag'iga) mainitud. Võrdluseks võib öelda, et kõige populaarsemat kassitõugu on internetis märksõnaga mainitud 4,5 miljonit korda ja kõige populaarsemat koeratõugu 34,5 miljonit korda.

Populaarsed kassitõud:

Tavaline triibik Maine Coon Bengali kass Siiami kass Pärsia kass Sfinks Rag Doll Briti lühikarvaline Birma kass Mani kass (Manx) Himaalaja kass Burma Vene sinine kass (Russian Blue) Tavaline kodukass (erinevate tõugude segu) Briti sinine

Populaarsed koeratõud:

Mops Prantsuse buldog Chihuahua Buldog Husky Bokser Labrador Hagijas Taksikoer Shih Tzu Korgi Kuldne retriiver Puudel Saksa lambakoer Spits

Blue Crossi küsitlus ajendas sõna võtma Suurbritannia loomakaitsjaid, kelle sõnul tuleks arvesse võtta looma iseloomu ja omadusi ning mitte keskenduda looma tõule. «Inimesed peaksid lemmiklooma valides rohkem taustauuringut tegema. Looma ei tohiks valida selle alusel, mis mulje ta Instagramis või Twitteris teistele jätab,» ütles loomakaitse esindaja Christine Hirst.