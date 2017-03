Hea uudis neile, kes plaanivad kassi võtta

Oled mõelnud, et võiks kassi võtta, aga pole seda siiani veel teinud? Varjupaikadest kiisusid valides on arvatavasti silma jäänud, et kassi eest tuleb välja käia loovutustasu, mis on varjupaigati erinev. Pesaleidja teeb kõigile kassisõpradele kevade alguse puhul aga hea pakkumise.