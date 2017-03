Hispaanlannat süüdistatakse püütonile kassipoegade ja kutsikate söötmises

Granada linna lähistel asuvast naisest teavitati Hispaania loomakaitseüksust Sepronat pärast seda, kui naine postitas sotsiaalmeediasse õõva tekitava foto, millel kuningpüüton kägistab surnuks kutsikat, kirjutab Local.

Kohaliku loomade varjupaiga töötaja otsustas asja lähemalt uurida. Õnneks polnud see kuigi keeruline, kuna püütoniomanik avaldas hiljuti ajalehes kuulutuse, et tal on üks madu müügiks. Varjupaiga töötaja ilmutas selle kuulutuse vastu huvi ja muu seas küsis naiselt ka seda, mida ta madudele söögiks pakub. Naine tunnistas, et ta söödab madudele elusaid kassipoegi, kutsikaid ja vahel ka linde.

Kuningpüüton on kõige väiksem püütonite sugukonda kuuluv madu, kes elab üldiselt Aafrikas Sahara kõrbes. Kuningpüüton ei ole mürgine ja saakloomad kägistab ta enne nahka pistmist ära.

Kuningpüüton on populaarne lemmikloom, kuna ta ei võta palju ruumi ja võib vangistuses elada kuni 47-aastaseks.

Seprona kinnitas, et maoomanikule esitatakse süüdistus loomapiinamises.