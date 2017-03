Kuidas koerad inimeste emotsioone tajuvad?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et uuringutega on kindlaks tehtud, et koerad haistavad emotsioone. Koerad koguvad vasaku ninasõõrmega lõhna, mida inimesed hirmsates või stressirohketes olukordades alateadlikult väljutavad ja tõenäoliselt töötlevad seda infot ka vasaku ajupoolkeraga, kirjutab iHeartDogs.

Lisaks sellele jälgivad koerad ka inimeste kehakeelt ja miimikat. Uuringud on tõestanud, et näiteks hundid kasutavad omavaheliseks suhtlemiseks näoilmeid. Hundid tegutsevad enamasti karjas ja kui üks neist märkab ohtu, siis saavad teised tema kehakeele abil olukorrale reageerida. Hundid on teatavasti koerte eelkäijad ja võib aimata, et koeradki on suutelised kehakeelt ning näoilmeid tõlgendama. Kui oled kurb või vihane, siis ilmselt on seda ka su näost näha ja koer mõistab sind.

Inimestega koos elades on koerad õppinud sedagi, et vahel väljendab hääletoon inimese emotsioone. Kui koer midagi ära lõhub, siis oled tema peale pahane ja kurjustad temaga. See hääletoon jääb koerale meelde, sest ta ei soovi enam kunagi seda häält kuulda. Lisaks vihale oskab koer su häälest ära tunda ka teisi emotsioone, mis võivad hääletooni mõjutada (nt kurbus, rõõm, väsimus jne).