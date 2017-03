Päevakäpp: rõõmsameelne Reksu otsib uut kodu

Reksule leiti hoiukodu, kus ta praegu ootab, et saaks minna päris oma koju. Reksul on hoiukodus olemise aeg andnud juurde väga palju enesekindlust. Kui ta varem ei saanud ühestki käsklusest aru, siis juba esimese hoiukodus elatud nädala jooksul õppis ta käsu peale istuma, lamama, käppa andma, mõistma sõna «ei» ning kannatlik olema.

Eesti Loomakaitse Selts/Loom24

Üle kõige maailmas meeldib Reksule kallistamine ja pea sügamine. Seda Reksu lihtsalt jumaldab! Ta paneb käpad ümber inimese, et oleks ikka õige kallistus ja kallistamise juures Reksu alati naeratab. Muidugi meeldib Reksule üle kõige, kui teda armastatakse, siis ta naeratab kohe eriti laialt. Mängimisest Reksu eriti hästi aru ei saa, samas on ta kiire õppija ja mänguseltsilise asemel tahab Reksu olla hoopis tubli valvur ning talle meeldib, kui ta saab uusi käsklusi õppida ja ülesandeid täita. Ka rihma otsas jalutamine saab iga päevaga üha enam käppa.

Reksu on päevasel ajal olnud tavaliselt õues ning õhtuti ja öösiti toas. Kuigi ta teab, et diivanile ei lubata, meeldib talle vahel pererahva piire katsetada, aga üldiselt on Reksu väga tubli ja kannatlik koer. Reksu on kiibitud, vaktsineeritud, saanud parasiiditõrje ning isikliku passi. Reksu ootab kastreerimisprotseduuri ja uuel kodul aitab protseduuri eest tasuda Eesti Loomakaitse Selts.

Kui tundsid aga Reksus ära oma tulevase perelemmiku, siis täida loomasoovija ankeet.

Rohkem infot Reksu kohta saab aadressilt info@loomakaitse.ee.