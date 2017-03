Auto, millega tahaksid sõita kõik koerad

Tundub, et Nissani Hispaania tehases töötavad disainerid teavad, milliste probleemidega koeraomanikud tihtilugu silmitsi seisavad, sest just nemad kujundasid uue mudeli, mis muudab koerte jaoks reisimise palju mugavamaks, kirjutab Telegraph.

Need, kes on uue mudeli prototüüpi oma silmaga näinud, tõdevad, et salongist pole arugi saada, et see auto millegi poolest teistsugune on. Muudatused torkavad silma alles siis, kui avada auto pakiruum.

Pakiruumis on näiteks väike ekraan, kust koer saab vaadata, kes parajasti autot juhib. Ka salongist saab tänu kaameratele piiluda, mis toimub auto pakiruumis. Kaamerate vahendusel saab lemmikuga ka videokõnesid teha, et ta end auto tagaosas väga üksikuna ei tunneks.

Pakiruumis on veel üks sahtel, kuhu on peidetud seade, millega saab mudase koera puhtaks loputada enne, kui koer autosse hüppab. Lisaks pesemisseadmele on seal ka föön, millega koer ära kuivatada.

Caters News Agency/Scanpix

Loomulikult on pakiruumis pehme ase, kus koer saab pikutada ja elektriline söögikauss, mis pakub koerale väikestes kogustes näksimist. Lisaks toidukausile on seal veenõu, mis on kujundatud selliselt, et see ümber ei läheks ega vett laiali pritsiks.

Caters News Agency/Scanpix

Selleks, et koeral oleks mugavam pakiruumi siseneda, on autos olemas ka kaldtee, mille saab vajadusel välja tõmmata.