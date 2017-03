Kassile meeldib läbi akna kanadele poseerida

Scrufflesi lemmikkoht pikutamiseks on klaasist ukse ees ja kanad käivad tihtilugu läbi klaasi vaatamas, mida kass parajasti teeb. Perenaise sõnul seisavad kanad järjekindlalt ukse taga ja jälgivad kassi isegi siis, kui Scruffles lihtsalt põrandal lamab, kirjutab The Dodo.

A post shared by scruffles_fatcat (@scruffles_fatcat) on Mar 20, 2017 at 5:16pm PDT

Scrufflesil pole midagi selle vastu, et kanad teda jõllitamas käivad, ta poseerib neile hea meelega. Mõnikord käib kiisu kanadega ka õues ja vahel lubatakse kanadel tuppa tulla. Siiski paistab kassile kõige enam meeldivat see, kui kanad on õues ja tema toas ning nende vahel on klaas.