Koerte ilukirurg: muudan koerad omanike jaoks armsamaks

Brasiilias Sao Paulos tegutsev veterinaar ja ilukirurg Edgard Brito on üks neist arstidest, kes omaniku soovil koera välimust muudab. Brito sõnul teeb ta seda selleks, et koerad oleksid omanike jaoks veelgi armsamad, kirjutab NY Post.

Brito on veendunud, et kui koer näeb hea välja, siis on omanik temasse rohkem kiindunud ja see vähendab võimalust, et koer mingil põhjusel magama pannakse. Brito tõi mõne näite koertele pakutavatest iluprotseduuridest: kõrvadesse Botoxi süstimine, ninalõikused, näolõikused, munanditesse implantaatide paigaldamine jne.

Ent kõik koerad ei vaja iluprotseduure sugugi selleks, et kaunimad välja näha. Brito poole pöörduvad ka need koeraomanikud, kelle lemmiku näol on palju kortse, mille vahedesse kogunevad bakterid võivad tekitada põletikku. Brito on süstinud neile näkku Botoxit, et kortse veidi siluda.

Brito jaoks pole tähtis, miks keegi tema poole pöördub, sest tasu on igal juhul sama. Mõni protseduur võib maksta koguni 3000–5000 eurot.

Ilulõikused pole ainsad luksuslikud viisid, kuidas koeraomanikud oma lemmikute eest hoolitsevad. Mõni koeraomanik laseb ka lemmiku küüsi lakkida ja viib koera kiropraktiku või massööri juurde. Peamiselt hellitavad oma koeri sel moel 20–30-aastased koeraomanikud, kelle jaoks lemmikloomad asendavad lapsi.