Sotsiaalmeedias levib kulutulena video hiiglaslikust kanast

Tänaseks on selgunud, et tegemist pole võltsitud videoga, vaid see kana on tõesti niivõrd suur. Nimelt on tegemist brahma kanaga (Heritage Breed Brahma Chicken), keda on nimetatud ka «kodulindude kuningaks». Brahma kanad on tavalistest kanadest palju suuremad ja neil on uhke sulestik, mis katab ka jalgu. Brahma kana võib kaaluda 5-6 kilogrammi.

Vaata videot!