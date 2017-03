Päevakäpp: perenaise kaotanud Uuno vajab kiiresti kodu

Kassipoiss Uuno perenaine haigestus nii raskelt, et Uuno eest hoolitsemine on mõeldamatu. Sellel hetkel muutus Uuno jaoks kõik. Praegu on ta ihuüksi korteris, mis vanasti oli täis armastust, kuid nüüd on vaid kõle karp, kust puudub paikäsi, hool ja armastus. Uuno ei mõista, miks ta on üksi jäänud. Miks ei avane välisuks ning sisse ei astu tema parim sõber?