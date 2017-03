Vaata, millistes loomaaedades saab näha kõige haruldasemaid loomi

Maailma looduskaitseliidu punases nimistus olevatest loomadest 31 on sellised, kes on looduses välja surnud, kuid kes elavad loodusparkides või loomaaedades. MailOnline uuris välja, millistes loomaaedades saab näha haruldasi loomi, keda loodusest on praegusel ajal väga raske leida

Lumeleopard

Arvatakse, et looduses võib lumeleoparde alles olla umbes 4000, kuigi neid loomi on üsna raske tabada ja uurida. Lumeleoparde jahitakse nende naha ja kehaosade pärast, mida kasutatakse Hiina rahvameditsiinis. Kõige tõenäolisem on lumeleopardi näha California kuulsas San Diego loomaaias.

Russell Cheyne/Reuters/Scanpix

Valge alligaator

Umbes 15 alligaatorit viiest miljonist sünnib geeniveaga, mistõttu on nende nahk valget värvi. Kahjuks on valged alligaatorid oma harulduse tõttu mustal turul väga kõrges hinnas. Valget alligaatorit võib oma silmaga näha Floridas asuvas Gatorlandis, kus neid on koguni neli tükki.

Caters News Agency/Scanpix

Valge lõvi

Arvatakse, et valge lõvi puhul on tegemist lihtsalt albiinoga, kuid päris tõsi see ei ole. Valgeid lõvisid on kõige rohkem leitud Lõuna-Aafrikast Timbavati piirkonnast ja arvatakse, et see ongi nende algne elupaik. Enamik neid lõvisid elab tänaseks juba vangistuses. Vahepeal olid teadlased veendunud, et valged lõvid ei saa omapäi looduses hakkama, ent 2009. aastal lükati see väide ümber, kui terve valgete lõvide praid lasti loodusesse ning nad on kenasti toime tulnud. Valgeid lõvisid võib oma silmaga näha Lõuna-Aafrikas Krugeri looduspargis või Kaplinna lähistel asuvas Jukani looduspargis.

Peter Gercke/AFP/Scanpix

Sinivähk

Sinist värvi vähid on äärmiselt haruldased, neid sünnib vaid üks miljoni vähi kohta. Sinivähki võib näha Pennsylvania osariigis asuvas Pittsburghi loomaaias ja akvaariumis.

Rebecca McAleney/AP/Scanpix

Punane pandakaru

Esialgu arvati, et tegemist on mingisuguse pesukaruga, kuid DNA-test tõestas, et see tegelane on hoopis punast värvi pandakaru. Punased pandad elavad Hiinas ja Himaalaja mäestikus. Looduses on neid alles vähem kui 10 000 tükki. Neid jääb üha vähemaks, sest nende kodusid hävitatakse ja ka salakütid tunnevad nende vastu huvi. Punast pandat võib näha Bristoli loomaaias.

AP/Scanpix

Neljasilmne kilpkonn

Neljasilmne kilpkonn elab peamiselt Hiinas ja Vietnamis, kuid neid on looduses väga väheks jäänud, sest nende kilbid on mustal turul väärt kraam. Päriselt pole sel kilpkonnal nelja silma, kuid tema pea peal on selline muster, mis jätab mulje, nagu tal oleks tavapärasest rohkem silmi. Ainus koht, mis tegeleb neljasilmsete kilpkonnade paaritamise ja hoidmisega, on USAs asuv Tennessee akvaarium.

Wikimedia Commons

Sinine tarantel

See väljasuremise ohus olev tarantel elab Myanmari, Tai ja Singapuri vihmametsades. Ta erineb teistest tarantlitest sinaka tooni tõttu, mida on kõige paremini näha õige valguse käes. Need tarantlid on väledad ja agressiivsed. Kui soovid seda tegelast oma silmaga näha, tuleb ette võtta reis Californiasse Oaklandi loomaaeda.

Wikimedia Commons

Kukkurkurat

Need koerasuurused tegelased elavad peamiselt Austraalia ranniku lähistel asuval Tasmaania saarel. Viimase kümne aasta jooksul on aga nende arv looduses drastiliselt langenud pahaloomulise kasvaja tõttu, mis on tapnud umbes 90 protsenti täiskasvanud loomadest. Seetõttu on hakatud kukkurkuradeid üha enam paaritama. Neid loomi saab oma silmaga näha Victorias asuvas Healesville'i varjupaigas.

Ken Bohn/Reuters/Scanpix

Karvase ninaga vombat

Neid üsna armsa välimusega loomi on looduses alles kõigest 115, mistõttu on karvase ninaga vombat üks haruldasemaid maismaal elavaid imetajaid. Sel loomakesel on üsna halb nägemine, seega ta toetub suuresti oma haistmismeelele ja karvasele ninale, et jahti pidada. Oma silmaga saab neid näha Austraalias Queenslandis asuvas Epping Foresti looduspargis.